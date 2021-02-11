美食外送正夯，但外送員最怕碰到的就是要求特別多的奧客。一名女外送員在臉書PO出一名「法官」顧客的備註，對方洋洋灑灑提出6大點要求，更在文末表明自己是法官，更威脅表示已有外送員因失職進入法律程序，截圖曝光也讓人全看傻。

女外送員在臉書《爆怨2公社》PO出了外送前輩給她看的截圖，透過紀錄可以看到，這位點單的顧客叫了熊貓後，在備註上要求外送員「餐點放在院子白色鞋櫃上」、「用鐵絲把鐵門勾住，不要讓風吹開」、「湯要用碗裝不要用塑膠袋，否則會有塑化劑」、「食物和湯要分開」、「放完後把門恢復原狀」、「不要鎖門」6項要求。

一名自稱法官的奧客，洋洋灑灑提出6點要求，讓女外送哀號「這種人拜託別叫外送」。(圖／爆怨2公社)

不僅如此，該名顧客還「提醒」外送員不要把餐點打開或帶走，表明自己是法官，之前失職的外送員如今已在跑法律程序，最後更秀出一支號碼，稱是助理手機。

女外送表示，這是「學姐」之前的經驗，她看過之後實在很傻眼，直呼「這種客戶真的別叫外送好嗎」。網友紛紛留言：「這種直接拒單了」、「列入黑名單」、「恐龍法官是吧？幫他免費加點料」、「碰到神經病了」、「跟他收服務費啊」、「可以公布地址，相信很多民眾對恐龍法官住家很有興趣」、「感覺就是假法官，瘋子在裝的」、「這年頭敢說自己是法官，不怕被扁？」、「法官又怎樣，有高人一等嗎」、「笑死，是叫外送還是叫人來玩密室脫逃」。

(中時新聞網)