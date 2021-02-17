春節連假檔期結束，全球最大披薩連鎖品牌「達美樂」宣布開出牛市！台灣達美樂王天佐總經理今（17)日表示，今年春節台商及海外留學生返台較往年來的多，加上一開春天冷多雨及政府宣導防疫，許多人選擇在家團聚過年，披薩這種適合歡聚、分享，快速外送讓消費者免煮又能分食的產品，恰好符合現在人們的需要。也因為這些因素，2021春節業績正成長逾2成，一舉刷新達美樂在台歷年春節的業績紀錄。

達美樂行銷公關部的統計，近年來國人消費模式改變，網路交易占比持續提升，外送服務的需求也較去年增加2成。尤其在春節期間網路訂購營收成長更明顯，大家休假有充分的時間進行電子商務交易，7天假期網訂交易筆數較去年增加35％。因為疫情影響，政府不斷宣導在家防疫，也同步帶動外送訂單成長，相較2020春節，幾乎每家店的外送訂單都有大幅度成長。

新春開紅盤，台灣達美樂預估今年度總業績可達雙位數正成長，營業單位也同步規劃開設全新的門市據點，預計再展10家門市，讓更多的消費者可以吃到達美樂。

(工商 )