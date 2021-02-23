遠傳friDay購物23日分享後疫情時代「她」經濟網購趨勢，2020年受疫情影響，網購偏好以女性網購客層與偏好購買品類的改變最為明顯，根據遠傳friDay購物2020年站上消費統計，女性消費在美容家電、保養彩妝、保健食品、3C及相機等品類，相較2019年均有3成左右的成長。

而在族群上，30歲以下女性客層增加達20%，60歲以上女性成長5%，年齡層顯著延伸、增長新客。

除此之外，行動當道，遠傳friDay購物2020年整體以行動裝置下單比例，較前一年成長高達53%。

遠傳friDay購物2月22~3月14日推出「玩美女神節」，匯集所有最能展現女性風格，及各類寵愛自己的優質選品2折起。活動首十日購買保養彩妝類商品，滿額抽5%遠傳幣，全站購物滿額再抽女神新機OPPO Reno5 Pro（價值20,990元）。遠傳friDay購物也推出App限定，下單再加碼享i Eye 智能眼罩（價值2,580元）。

遠傳friDay購物表示，以往以35-45歲女性為主力消費客層，2020年30歲以下女性消費者成長20%，60歲以上的女性客層也增加5%，明顯看出用戶族群的擴張。

另外，女性會員於2020年熱購的3大商品品類，包括美容家電、美顏保健食品、3C及相機品類，均有明顯成長。「美容家電」如整髮吹風機、直髮器及電動牙刷等，年成長超過3成；「美顏保健」類如美顏飲隨身包、滴雞精、膠原蛋白與BB錠，整體銷量年成長翻倍。上述兩類商品，幾乎都是往年大家出國旅行時，必買的商品清單。

以往對女性的刻板印象多為不擅長3C，2020年女性會員購買「3C及相機」類訂單則年成長近3成。由熱銷商品可窺知，女性對於內在健康與外在美的關注，不因疫情而有所停歇。此外，整年以行動裝置下單的比例，大幅提升達53%，APP業績成長更超過8成，顯示消費者更黏、更隨時隨地想購物。

(工商 )