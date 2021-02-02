日前一例境外移入個案30多歲台男(案913)，曾在日本確診，今年1月1日解除隔離出院後，在日、台兩地共採檢9次都是陰性，返台第20天自主健康管理期間假裝有類似症狀，進行了第10次採檢才確診。中央流行疫情指揮中心指該案曾謊稱有症狀，是屬於不實訊息將調查。藥師林士峰則對此質疑，指揮中心作法真的很奇怪。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，經過進一步疫調發現案913並沒有症狀，是為了確認自己身上沒病毒才謊稱有症狀，結果第10次採檢時確診。因為案913是佯稱自己有症狀而採檢，屬於不實訊息，現在衛生局正在調查中，會依法處理。

至於案913為何前後採檢多達10次？莊人祥解釋，他似乎是想確認自己是真的檢驗不出病毒，在台灣總共採檢三次，最後一次是根據最新疫情調查，他假裝有症狀要求採檢，結果就採檢到了。

藥師林士峰。(圖/翻攝自臉書)

宅神朱學恒。(圖/本報資料照)

宅神朱學恒2日在臉書發文不滿回應，「蝦密？之前Dcard(社群軟體)不是才吹謝謝他拼命採檢那麼多次救了台灣？這是什麼小啦」。

藥師林士峰也在臉書質疑，「如果無症狀但是懷疑自己可能有新冠肺炎，就不能自由篩檢，要謊稱有症狀，先挨一張罰單再篩檢，不是很奇怪的事嗎？」國外也有證據顯示，無症狀的感染者仍然具有傳染性。雖然台灣還是低社區感染風險的國家，但是無症狀不能篩檢的規定明顯不利防疫。

網友也紛紛回應，「看不懂指揮中心的邏輯，這個人入境就有告知他是確診，檢測時陰時陽，也不是他的錯，什麼叫做裝病騙檢測？」。

如果無症狀但是懷疑自己可能有新冠肺炎，就不能自由篩檢，要謊稱有症狀，先挨一張罰單再篩檢，不是很奇怪的事嗎？ 國外也有證據顯示，無症狀的感染者仍然具有傳染性。 雖然台灣還是低社區感染風險的國家，但是無症狀不能篩檢的規定明顯不利防疫。 由藥師林士峰發佈於 2021年2月2日 星期二

蝦密？之前dcard不是才吹謝謝他拼命採檢那麼多次救了台灣？這是什麼小啦！ 【發言人莊人祥今證實，該男假裝有症狀採檢，結果驗出陽性，為篩檢裝病，目前地方衛生局正在調查，依法處理。】 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年2月2日 星期二

(中時新聞網)