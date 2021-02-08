拜登指目前接種速度 夏季前很難達群體免疫程度 21:022021/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周日新增確診數不到8.7萬人，是今年來首次單日低於10萬人水準。目前全美約9.5％人口已接種至少一劑疫苗。 由於疫苗供應仍然有限，導致各州接種率差異極大。拜登說在夏季前，很難為至少75％民眾接種，來達至群體免疫程度。 中美定位競合關係 有利習拜通話 皮膚癢是身體喊救命 與心血管疾病高度相關 (工商 ) #接種 #拜登 #很難 #群體免疫 #夏季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洪奇昌籲兩岸對話 符合美中台利益 04:102021/02/08 焦點要聞 挺拜登1.9兆美元紓困案 葉倫：若無強力刺激就業會慘到2025年 08:482021/02/08 財經 拜登拔擢80後中國通 對大陸更現實 04:102021/02/08 焦點要聞 2月16日是表決關鍵 拜登願放棄最低薪資 換紓困案 04:102021/02/08 全球財經 牽制中國 美日澳印擬安全對話 04:102021/02/08 國際大事 《國際政治》拜登坦言美中存在「極端競爭」 但不走川普老路 14:322021/02/08 財經 拜登稱習近平「骨子裡沒民主」 美中將激烈競爭 06:342021/02/08 國際 拜登時代 台灣的角色轉變 04:102021/02/08 時論廣場 拜登推電動車普及 困難重重 04:102021/02/08 全球財經 美等富國掃光全球6成疫苗 美專家看不下去痛揭悲慘後果 11:402021/02/08 國際 糾正汙名化 蔡總統該學拜登 04:102021/02/08 時論廣場 財經熱門新聞 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 特斯拉踢鐵板 陸5大單位上門 盤前股價閃跌翻黑 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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