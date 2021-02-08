美國周日新增確診數不到8.7萬人，是今年來首次單日低於10萬人水準。目前全美約9.5％人口已接種至少一劑疫苗。

由於疫苗供應仍然有限，導致各州接種率差異極大。拜登說在夏季前，很難為至少75％民眾接種，來達至群體免疫程度。

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