和川普前朝不同，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為拜登副手的能見度更高，就連拜登簽署行政命令時，賀錦麗也隨侍在側。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為白宮新手，現在還在適應白宮新生活，不過她的行程相當充實，不僅跟隨總統拜登聽取每日簡報，拜登簽署各項行政命令時，她也隨侍在側，相較川普時期副總統彭斯的悄然無聲，賀錦麗的存在感明顯大了許多。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，和川普前朝不同，賀錦麗作為拜登副手的能見度相當高，而且甚至是刻意、「策略性地」讓外界看到她是拜登的左右手。拜登上任後火速簽了十多項行政命令推翻川普舊令，賀錦麗當時也隨侍在側，拜登在橢圓形辦公室內聽取「總統每日簡報」（President's Daily Brief）時，賀錦麗也坐在一旁一同聽取。

美國總統拜登簽署行政命令、甚至是聽取總統每日簡報時，副總統賀錦麗都隨侍在側，CNN指出，賀錦麗作為副總統的能見度明顯比前手彭斯大了許多。圖為21日拜登簽署新冠肺炎相關行政命令時，賀錦麗站在後方的畫面。（圖／路透社）

在宣誓就職美國副總統後數小時，賀錦麗也以副總統身份首度發表全國演說，參與活動規劃的消息人士指出，增加賀錦麗的能見度是對她身為美國首位非裔、南亞裔、女性副總統的歷史性身份致敬，並且運用賀錦麗的高人氣、凸顯進步、以及作為拜登勤勉副手的重要性。

1月21日晚間，賀錦麗首度以美國副總統身份發表全國演說。

CNN則指出，這個例子顯示未來賀錦麗擔任拜登副手的角色可能會被放大，同時也和川普前朝互別苗頭，當時川普需要所有注目，他的副手彭斯（Mike Pence）淪為善後、擦屁股的角色。

CNN指出，川普政府時期，彭斯並不常在橢圓形辦公室內和川普一起聽取每日簡報，不過這在拜登擔任歐巴馬副手時期是家常便飯。

22日中午，拜登與賀錦麗一起共度午餐，餐後拜登還在臉書發文：「新政府代表新的午餐夥伴。」歐巴馬政府時期，拜登就有和歐巴馬共進午餐的傳統，白宮指出，拜登相當珍惜這個傳統，未來也會將這個傳統延續下去。

相較於拜登擔任參議員超過40年，賀錦麗4年參議員生涯還算華府政壇新手，親近人士透露，賀錦麗目前還在探索這個「新現實」，讓自己適應白宮西廂及政府的節奏，不過她同時也相當急切地要解決國家面臨的多重危機。

(中時新聞網)