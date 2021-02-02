美國有線電視新聞網(CNN)1日報導，儘管面臨第二度彈劾；但美國前總統川普透過2020年大選後成立的「拯救美國政治行動委員會」(Save America political action committee，以下簡稱拯救美國)，主打選舉舞弊，迄今已成功自川粉手上募資逾3,000萬美元(約新臺幣8.58億元)，有利於進一步鞏固在共和黨內部的政治力量，更成為川普的政治本錢。

在2020年11月大選失利後，川普旋即成立「拯救美國」，為其「選舉舞弊」的法律戰尋求金源。即使法律戰一一受挫，仍尋川粉持續捐助，以作為「選戰防衛戰」的資金。

根據「拯救美國」釋出的財務報表，隨著熱情川粉贊助不斷，川普於2021年一開局就擁有3110萬美元的存款。不過，與當初強調要花在法庭攻防不同，相關收入多用於與粉絲交流，而非法庭。

CNN分析，川普選後的募款中，首筆也是最大筆資金流入「拯救美國」。這讓該組織成為川普卸任後，推動政治活動的主要舞台。其可利用此金援候選人，也可以差旅費的名義匯款給底下員工。然而，聯邦法規對此卻缺乏規範，恐成為政客的非法基金。

根據聯邦選舉委員會公布的財務報表，在2020年11月24日至12月31日期間，「拯救美國」幾乎沒有花甚麼費用；其中，逾20萬美元用於共和黨募款平台「WinRed」。

此外，「川普讓美國再次偉大委員會」，在2021年初還有超過5,980萬美元的餘款。其中，約75%的資金將轉入「拯救美國」中。「拯救美國」無疑已成為川普最大的政治資本。「拯救美國」自己宣稱，「川普的知名度從未如此高過，現在其背書比過去任何時刻都來的重要」。

不過，雖然「拯救美國」在2020年底成功節撙資金；但隨著參議院展開第2次彈劾案，法律費用肯定快速膨脹。目前川普5名辯護律師在1月30日跳船；時隔1天川普又再度補進2名新血，分別熊恩（David Schoen）及小卡斯托爾（Bruce L. Castor, Jr.）。據估計，川普競選委員會已向20多間的律師事務所，支付逾440萬美元的費用。

最後，聯邦選舉委員會公布的數據，顯示川普用在宣傳選舉舞弊，以爭取支持者的費用，讓競選活動花費相形失色。2020年最後39天，川普選舉陣營用於廣告的費用，包括逾500萬美元用於媒體置入、450萬美元用於線上廣告，以及200萬美元的簡訊廣告。根據CNN統計，從選舉之夜到2021年1月6日，川普共發送逾600封募款電子郵件與逾220條簡訊。

(中時新聞網)