中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於美國當地時間2月1日晚間8點，透過視訊方式出席美中關係全國委員會舉辦的活動並發表演講。楊潔箎除了呼籲和新上任的美國總統拜登攜手合作，並稱中美在經貿問題上不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。

多維新聞報導，此次活動由美中關係全國委員會（National Committee on US-China Relations）主辦，題為「與政治局委員楊潔篪的一場對話」，由美國前財長李烏（Jacob Lew）主持。

楊潔篪在演講中先是批評川普。他稱，過去幾年來，由於美國川普政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。中美合作是人心所向、大勢所趨，中美利益高度關聯融合，一些人出於一己政治私利和狹隘偏見竭力破壞中美關係，是站在歷史錯誤一邊，站到了兩國人民的對立面，註定是要失敗的。

楊潔篪表示，中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。中方願同美方共同努力，推動中美關係沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展，造福兩國和兩國人民；同時我們將繼續堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

楊潔篪還稱，希望美國新一屆政府取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院、打壓中國企業等錯誤和不得人心的政策措施，搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」。在經貿問題上，經貿問題不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。

楊潔篪還強調，中國從不干涉包括大選在內的美國內政，從不對外輸出發展模式，從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍。美方應停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。

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