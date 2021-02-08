國民黨今天公布黨主席江啟臣在上周已透過美國在台協會（AIT ），轉交親筆簽名祝賀信給美國拜登總統。江在去年11月8日已透過推特祝賀拜登當選，此次是拜登總統就職後的正式祝賀。

國民黨說，江啟臣在信中強調，國民黨支持美國作為亞太和平穩定的捍衛者角色，也期待中華民國與美國能夠持續強化兩國間的互惠、合作與夥伴關係。

江啟臣表示，國民黨將致力於台海的和平與穩定，呼應美方鼓勵兩岸展開建設性對話的立場，並在平等互惠的原則下進行，因為此舉不僅可減緩兩岸緊張態勢、促進互信，也符合美國的根本利益。

國民黨說，江啟臣也藉此信向拜登總統表達對美國新冠肺炎逝者的哀悼之意，並表示他相信在拜登總統的領導下，美國定能早日戰勝疫情。

至於祝賀信為何不在拜登1月20日就職日發出？國民黨說，除了去年11月就發推特祝賀拜登當選，也因是拜登就職後千頭萬緒，國際祝賀不斷，且國民黨也要進一步了解拜登就職後的政策方針，祝賀函要格外慎重，因此直到上周才正式發出。

(中時 )