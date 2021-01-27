中國附醫結合各企業27日響應世界展望會「紅包傳愛」計畫舉辦關懷活動，分送助學、健康與平安三大紅包。（馮惠宜攝）

中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、長佳智能股份有限公司攜手麗寶樂園、雅方國際、長聖生技等企業在歲末舉辦「紅包傳愛關懷活動」，並且響應聯合國兒童權利公約。（馮惠宜攝）

有感於疫情讓更多弱勢家庭更形困頓，中國附醫結合各企業27日響應世界展望會「紅包傳愛」計畫舉辦關懷活動，送物資及助學紅包；來自和平區的六年級小朋友小俊代表受贈，他誠摯的說出：「謝謝你們、關愛我們、支持我們，我們會好好讀書，做個有用的人，像你們一樣幫助需要的人…」

中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、長佳智能股份有限公司攜手麗寶樂園、雅方國際、長聖生技等企業在歲末舉辦「紅包傳愛關懷活動」，共同透過台灣世界展望會投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊境況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展，並藉由公開贊助拋磚引玉，世展會也帶來孩子們親手寫的卡片，一字一句表達對醫護抗疫的支持。

中國附醫院長周德陽表示，醫院是最標準的社會企業，不但本醫療本份救治病患，也要走出去帶領企業團體一起付出愛心；林增連慈善基金會董事長林嘉琪則坦言，因為疫情尾牙停了，很多活動都停了，但什麼都可以停、愛心關懷不能停；雅方國際董事長林正明除代表捐羊肉爐等圍爐食品，當場也慨捐20萬元。

企業的溫暖，鼓勵受助的孩子正向面對挑戰，來自和平山區國小六年級學生小祐代表孩子們表達感謝，他說，「謝謝你們、關愛我們、支持我們，我們會好好讀書，未來做個有用的人，像你們一樣幫助需要的人…」。

(中時 )