縣長深夜突襲帶來各式餅乾、泡麵等物資，希望提振消防、義消同仁協勤的士氣，更有能量一起守護彰化縣民的安全。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

春節假期，家家戶戶守在家中圍爐，但辛苦的警消人員，堅守崗位待命，為民眾服務，而義消人員同樣放棄在家團聚的時間，投入協勤守護民眾的生命財產，1日深夜彰化縣長王惠美，率領消防代理局長等幹部，下鄉慰勞辛苦執勤的人員，還送上紅包及禮物，王惠美說，感謝所有辛苦的打火兄弟、婦宣姐妹、義警消夥伴，春節期間堅守崗位，因此特別慰勞，感謝大家的辛勞。

１日深夜彰化縣長王惠美，率領消防局代理局長邱聰佳及義消總隊長許叙銘等幹部，一連跑了包括二林、大城、竹塘、埤頭、芳苑等地，慰勞值勤的消防弟兄與協勤的義消，並致贈紅包及瓜菓禮盒，讓執勤的警義消相當暖心。

王惠美表示，為了讓彰化縣民安心好過年，春節期間從2月1日至2月19日，每天都編排義消人員，駐守消防分隊協勤，所有義消同仁堅守崗位，守護民眾，過去一年因疫情讓大家更辛苦，總是守在救護救災的第一線，也提醒他們要照顧好自己的身體，嚴守相關SOP，唯有保護好自己，才能有力氣去保護我們的鄉親。

王惠美說，縣府自2019年起，一共編列超過1億5000萬金費，投入救災車輛、器材裝備，包含義消消防衣帽等，來全面提升救災效能，也保障第一線消防人員的救災安全，也希望縣內年滿20歲，身心健康的國民，共同加入義消志工團隊，一起讓彰化成為最安全的「美好彰化、希望城市」。

1日夜晚彰化縣長馬不停蹄，到各守望相助、警義消等守護站，慰勞辛苦的協、執勤同仁。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣長王惠美一連跑了包括二林、大城、竹塘、埤頭、芳苑等地，讓執勤的警義消相當暖心。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

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