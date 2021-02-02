蕭敬騰（老蕭）為電影《跟你老婆去旅行》作曲、演唱主題曲〈不完美的我〉，深情動人，今（2日）舉行MV發佈會，男主角鳳小岳和張書豪站台送上老婆餅。老蕭受邀前先看片，「我哭很慘！看完眼睛都是腫的，哭3到4次」，推薦該片「我覺得非常好看，不然我不會寫啊！」

老蕭接到導演林孝謙邀請時，被林恐嚇「我們這個歌會要跟劇情走向符合，所以會很要求喔！」他看完片後深受感動，一個禮拜內交歌，不料雙方要求完美，他要求導演改歌詞，導演也要求他改曲，兩人對成果相當滿意，林孝謙更希望下次有機會可以合作音樂電影，邀請老蕭擔綱男主角。

距離上次拍戲12年了，老蕭被問到是否有戲癮，他笑說，還好，如果有好的劇本隨時可以演出，其實他一直以來都有很多電影邀約，大多是靦腆角色，讓他覺得「沒什麼好表現的」，是否想挑戰變態角色？他說，要看議題，他想嚐試演出社會上小人物的故事，對於只想炒作的題材「完全沒興趣」。

他原訂去年在台北小巨蛋開唱，受疫情影響延緩計劃，可望於今年攻蛋，「今年預計是有安排，有把期拿下來，訂金要先付。」至於何時開唱，他則語帶保留，因為「很多事情沒辧法控制，希望疫情趕快好起來，能做什麼就做什麼」，今年也有發行單曲的計劃。

他對員工大方，被視為財神爺，除了給半年年終獎金，日前經紀公司喜鵲娛樂尾牙，抽獎最小包3萬，人人有現金獎，尾牙當場發放超過百萬現金，最大獎20萬，手氣好的人有機會拿到30萬獎金、表演紅包及老蕭財神爺紅包。而談到農曆年假，他會在家陪家人吃團圓飯，因疫情不會外出走春，頂多在室內打籃球，也會打網球，因距離滿遠的相當安全。

蕭敬騰今舉辦新歌〈不完美的我〉MV發佈會。（羅永銘攝）

老蕭今MV發布會，《跟你老婆去旅行》男主角鳯小岳、張書豪送上老婆餅。（羅永銘攝）

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