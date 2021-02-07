黃尚禾入行9年，演員工作步上軌道，還升格成為表演老師，但他坦言人生難免會遇上不如意，幸好媽媽總是給他強大的力量，讓他得以堅持信念。在電視劇《戒指流浪記》中，他和Janet（謝怡芬）飾演一對假面夫妻，現實中他也曾在愛情裡受過傷，但依然擋不住他對婚姻的渴望，與穩交2年的現任女友已達成結婚共識，他有信心會是很好的另一半。

即使曾經受過傷，黃尚禾依然相信愛情，出身自幸福家庭的他，感情觀十分正面。（圖／彭子桓攝）

準備要去美國紐約的哥倫比亞大學攻讀表演時，我有點沒自信，感覺那個環境會像電影電視裡面那樣，很多高手演員匯集，自己的狀態反而顯得沒有準備好。但我媽說了一句話：「你就上了賊船就要當賊王，去了才會知道自己在哪裡。」

黃尚禾低潮時，媽媽總是會適時地為他加油打氣。（圖／黃尚禾提供）

吹口琴 解鄉愁

雖然我不會主動講自己的心情，但媽媽都會感受到，因為我平常很樂觀，如果有負面情緒，她就會給我鼓勵。那句話給我很多動力，像是回台灣第二年工作銳減，或是現在碰到不順利的時候，只要想起媽媽的話，我就會重新思考、調整自己的方向，讓自己變得更好。

我爸媽很傳統，不習慣把愛說出口，直到我出國念書，他們開始會把「想你」掛在嘴邊，我在紐約第一次跟媽媽視訊通話就哭了，沒有想到自己會那麼想家。小時候媽媽會吹口琴給我聽，當我在紐約打開行李箱，發現她把口琴放在裡面，還留了張紙條「想家就可以吹」，希望我帶著能量到紐約來打拚。

在《戒指流浪記》中，黃尚禾和Janet飾演夫妻，還在餐桌上熱吻。（圖／HBO Asia提供）

被劈腿 仍信愛

我在《戒指流浪記》中飾演的高思敬，是個不相信婚姻的男人，過去我演同志或角頭的形象鮮明，難得接到這樣的角色，於是找了身邊被愛情深深傷害過、或是婚姻比較沒那麼成功的人，傾聽他們的故事。我發現不相信愛情的人很多，但沒有人是錯的，對愛這麼不信任，是因為怕自己被傷害，所以我希望高思敬不只是婚姻的Hater（反對者），更要講出那些人的心聲。

《戒指流浪記》的演員們感情不錯，還辦聚會一起看播出。（圖／黃尚禾提供）

在紐約的時候，我去當時的女朋友家，站在玄關她卻不讓我進去，後來就看到一個男生探頭出來，當時我害怕又生氣，已經不知道該怎麼反應，只好轉頭就走。記得那天飄著雪，我就走在雪中哭，但我沒有因為這件事影響到感情觀，可能是家庭很幸福的關係，我很想要結婚，和現任女友交往兩年，有討論往這個方向走，我應該會是滿不錯的另一半，我很會照顧人、很愛做菜，也認為喜歡一個人不應該改變自己和對方，而是找到平衡點，互相調整配合。

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(中時新聞網)