呂薔7日自辦尾牙邀歌迷同樂。（avex taiwan提供）

呂薔7日自辦尾牙邀歌迷同樂。（avex taiwan提供）

呂薔7日自辦「尾牙」邀歌迷同樂，除了演唱〈找〉、〈你是不是誤會什麼〉等歌曲，更應景準備了60個紅包當起「財神爺」，撒紅包讓歌迷「抽獎」給驚喜，把尾牙當「紅包趴」辦，呂薔笑說：「雖說抽獎，但其實是人人有獎啦！紅包裡面是刮刮樂、簽名海報，以及有機會跟我一起互動的小紙條，我把紅包都藏在每一張椅子底下，讓參加的歌迷都能拿紅包，等於人人有獎，不過第一次手上拿這麼多紅包，感覺自己像土豪。」

60個精心準備的紅包中，有幾個紅包藏著跟呂薔上台完遊戲互動的「彩蛋」，只見她現場玩起比手畫腳遊戲、陪歌迷貼身熱舞，甚至幫歌迷錄手機的起床鈴聲，氣氛熱絡；出道至今唱過許多大大小小尾牙的呂薔自爆曾唱過一場「最平靜」的尾牙，「記得剛出道時有一次我去某個廠商尾牙，上台無論是唱我自己的歌或是嗨歌，台下都非常的冷靜默默在吃飯，我下台後整個人超受傷，自我檢討了好久，一度懷疑是不是我唱不好還是不夠嗨，後來想想大家都在吃飯享受聽歌的感覺，就慢慢可以理解了。」

呂薔在自己的尾牙場樂當財神爺撒紅包，儘管紅包裡面塞的是刮刮樂，但裡面充滿呂薔的心意，被問到刮刮樂的中獎運如何？自稱是「槓龜達人」的呂薔笑說：「我平常買彩卷、刮刮樂中獎的運氣超差，幾乎沒買必槓，我印象中好像沒有一次中，所以真的是沒有中獎的運氣，就連我下海玩樸克牌大老二或是撿紅點都會輸上到千塊，輸到脫褲子程度那種的輸。」

(中時 )