日本讀賣新聞社論指出，美國拜登政府上台2天之內，中國以空前規模、共28架軍機飛入台灣的防空識別區誇耀軍力，這是對美國新政府的露骨挑釁。

讀賣社論以「中國威嚇台灣」、「對美國新政府的露骨挑釁」為題指出，拜登政府上台2天，中國發動28架戰鬥機、轟炸機等進入台灣的防空識別區炫耀軍力。中國的舉動顯然意在牽制美國，要拜登政府勿介入台灣問題，這可說是威脅地區安定的危險挑釁。

報導指出，中國軍機頻頻飛越台灣海峽中線，兩岸難保不會發生偶發性的衝突，中國應立刻停止這樣的舉動。

一般認為，中國軍方的各種行動都是預想台灣發生緊急狀況時該如何做。中國增強軍力，想在建軍100年，也就是2027年武力侵犯台灣時防止美軍介入。

社論指出，中國國家主席習近平日前在國際會議演說時批評，國際上搞新冷戰是將世界推向分裂甚至對抗。習近平此言是在暗批美國，但無謂地升高緊張的不正是中國嗎？拜登政府延續川普政府的對中強硬路線是對的。

拜登總統就職典禮主辦單位邀請台灣的駐美代表出席，這是台美1979年斷交後，台灣的駐美代表首度正式受邀出席美國總統就職典禮，明確展現美國加強對台灣的關注。

針對中國軍機進入台灣的防空識別區一事，美國國務院發表聲明要求中國停止對台灣在軍事、外交、經濟上的施壓。美國也強調持續協助台灣維持自我防衛能力的立場。

社論指出，中國威嚇台灣，是一種動搖東亞安全保障的行為。美國對此做出因應，中國竟指美國「干涉內政」，中國的主張很不合理。

中國剝奪香港的自由、在南海設軍事據點等擅自妄為的舉動，美國國內不分朝野對此都懷有危機感，習近平政府應意識中國一連串的舉動已構成地區的威脅。

這篇社論指出，中國民間船隻去年大舉逼近台灣的馬祖列嶼盜採海砂，以民船為幌子進行挑釁的作法與中國漁船在釣魚台周邊海域的舉動相似。

社論最後指出，中國威嚇台灣，日本不能隔岸觀火。台灣與日本共享民主的價值觀，日本與美國等同盟國應密切合作，努力加強與台灣的關係。

日本經濟新聞今天社論以「中國應先示範如何國際合作」為題指出，習近平日前透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）演講時強調國際合作的重要性。除了對剛上台的拜登政府送秋波，也意在牽制拜登政府。

日經的社論指出，習近平表示新冷戰將世界推向分裂，這話說得對，但若是這樣的話，中國應率先示範如何國際合作。中國企圖以力改變現狀的對外戰略、對不接受中國主張的國家在經濟上施壓等手法，無助於國際合作。

社論說，武漢肺炎疫情已嚴重影響世人的生活，習近平說會以低價提供疫苗，但中國製的疫苗如果要在全球普及的話，就應積極公開資訊以獲取信賴。目前世界衛生組織（WHO）調查團到中國武漢調查，中國應配合調查，釐清病毒的發生源頭及傳播途徑，這才是克服疫情的國際合作。

(中央社)