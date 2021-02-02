【愛傳媒張競專欄】有誰想得到導致翁山蘇姬被囚禁的催命符或是導火線，應該是川普政府國家安全顧問歐布萊恩在1月15日所公佈解密之U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific文件？

在該份文件第9頁，涉及緬甸的文字，我已經圈出。請問您若是緬甸軍政府高層，看到美國所宣示之戰略目標，然後行動方案卻是秘而不宣，請問您會不會搶先動手，先去清掉可能與美國合作的代理人呢？

推估一下緬甸軍方高層決策與佈局，特別是掌握到所有餘黨動向，阻斷金流來防範集會反彈，其實耗費兩週是相當合理期程。所以我們可以合理推估，緬甸軍方應當早有此意，但當歐布萊恩把這不明不白底牌攤出，要是沒有點具體行動，豈不就是養虎貽患嗎？

其實針對川普政府如此魯莽地掀出底牌，在其高層核心成員來說，應該是期待產生定錨設標作用，來約束拜登政府未來政策走向，但我老早就指出，這種作法必然會帶來更多問題，而且也會開罪更多盟友，衝擊盟友間之互信。

緬甸只是開出第一槍，後續還會有更多問題會浮現出來。在此必須提醒三件事，希望有興趣研究安全戰略學界圈內朋友，務必認真去做個功課；才會有可能掌握更完整美國印太政策發展前景。

第一、雖然解密不代表失效，但這些被川普政府挑明說出的政策，未來還會不會繼續算數？

第二、那些被塗黑未解密的部份，究竟是什麼內容？您若是當事者，您要不要追查到底？

第三、這文件提到另外兩份文件；「美國反制中國經濟侵略戰略框架」(U.S. Strategic Framework for Countering China’s Economic Aggression)以及「總統對北韓戰略」(“The President’s North Korea Strategy”, Cabinet Memo, 28 March 2017)；究竟何時會有可能獲知其全貌？各個當事國與利益相關者，難道會毫不在意嗎？

第四、是否有必要去對比2019年6月美國國防部所刊行之「印太戰略報告」(DoD Indo-Pacific Strategy Report)呢？這恐怕要好好思考其位階、本質與涵蓋層面。

總之，歐布萊恩將這文件解密，真是在捅馬蜂窩，後續還有啥個好戲登場，就讓我們看下去吧！不過涉及我們的文字內容，到底有多少位朋友認真看過呢？唉！還是先注意防疫，去過個好年吧！

作者為中華戰略學會研究員

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(中時新聞網)