中美南海較量持續，外媒日前報導，美國航空母艦打擊群在南海活動期間遭中共解放軍模擬攻擊；對此，中國官媒引述軍事專家提出3點質疑加以反駁稱，這種說法是西方炒作，根本站不住腳。

英國「金融時報」（FT）近日報導，美國及盟國的情報顯示，拜登就職美國總統3天後，中國軍機進入台灣防空識別區（ADIZ），對附近一艘美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）進行了模擬飛彈攻擊。

知情人士說，可以聽到共軍轟-6轟炸機飛行員在駕駛艙的對話，確認模擬瞄準並向航艦發射反艦飛彈的命令。

不過，中共「人民日報」旗下的「環球時報」對此提出質疑。

環時1日引述未具名專家表示，軍機執行攻擊時，其特殊飛行軌跡和飛行剖面通常最容易判斷；但據西方媒體的說法，中國軍機遠在距離美國航艦400公里以外，而發射遠程反艦飛彈時，也不需要載機做出特殊動作，「非要說它是針對美國航母（艦）實在過於牽強」。

其次，透過截收軍機傳感器的訊息，也可判斷是否進行過模擬攻擊，但這一點也不容易做到。而有些反艦飛彈甚至不需機載設備來鎖定目標，而是透過衛星、偵察機等機外情報系統提供的目標數據，再由操作人員輸入即可。這樣的模擬攻擊方式幾乎無法從外部獲得確認。

還有一種判斷方式是透過無線電監聽對方轟炸機和地面之間的通訊內容，但各國軍機執行敏感軍事任務時，通常會保持無線電靜默，即使透過無線電聯絡也多半使用加密頻道、暗語，或透過保密度更高的數據鏈通訊。

上述知情人士指聽到相關指令，但飛行員和武器操縱員的座艙對話是透過機內通話器進行，無法從外部監聽。

專家表示，在遠航訓練中，模擬發射是轟炸機的基本訓練課目，這和針對特定目標的模擬攻擊完全是不同概念。

環時批評，美國軍方指責中國軍隊在南海進行正常的訓練是破壞穩定，更將美國航艦不遠萬里航至南海挑釁說成是「航行自由」，毫不掩飾其「雙重標準」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1100202

(中央社)