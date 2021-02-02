阿里巴巴周二稍晚即將公布財報之際，中國官方相關媒體上海證券報，周二在頭版以「高質量發展 豈能缺少企業家精神」為題發表評論，讚揚馬化騰等多個中國企業家，獨漏馬雲。路透評論，此相當於將馬雲剔除於中國企業家名單之外。

在該文章中細數華為任正非、小米的雷軍、比亞迪的王傳福，這些企業創辦人皆因其貢獻而獲得讚揚。

阿里巴巴將在周二稍晚公布最新季度財報；阿里並無立即回應路透評論要求。

馬雲曾在去年10月24日一場金融會議上，當場猛批評中國監管單位，稱中國並無系統性金融風險，因為中國金融並沒有系統。隨後中國監管單位停止了螞蟻金服的IPO上市申請。

中國監管單為隨後對阿里進行了反壟斷調查，四大監管單位約談馬雲等阿里高層。馬雲隨後也「消失」在公開場合，無現身長達近3個月。

上海證券報指出，儘管一些受稱讚的企業家，在努力打破舊的和僵化的經濟體制上，表現得像魯莽的英雄，然而他們領導的企業重視發展規則和遵守市場規則。暗喻之意，不言而喻。

(時報資訊)