北京大學「南海戰略態勢感知計畫」微博昨(20日)一篇貼文，提到13日有一架美軍機與台灣民航客機垂直高度相差距離僅76公尺，情况十分危險，貼文一出引發關注。對此，國防部尚未正式回應，但據私下了解，當天雙方仍有相當大距離。

「南海戰略態勢感知計畫」該篇貼文提到，美國空中加油機13日在台灣西南空域完成加油作業後，準備返航。此時，台灣一架航班正按照其既定航線向南飛行，兩者航線相近，兩機高度分別為35750英尺、36000英尺，垂直距離相差不到250英尺(約76公尺)，未達到安全距離，情況十分危險。

「南海戰略態勢感知計畫」更指出，幸好台北一位女航管及時發現了這起異常接近的情況，通過無線電警示美軍機「立即離開」，才避免了一場災難的發生。

對此傳聞，國防部尚未正式回應，但據知情人士表示，當天雙方距離為8浬（國際民航規定，所謂的空中接近為5浬），應仍有相當大距離，且雙方空中高度差1500呎。

事實上我國防部去年7月曾召開臨時記者會，指責大陸「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特發布各種假訊息、假新聞，企圖藉由這個平台釋放假訊息，再透過大陸官方媒體的報導，以及後續官方批判，來吸引國際及國內媒體興趣，跟進報導，意圖製造兩岸人民衝突，有計劃的企圖混淆視聽，該部強烈譴責這種惡意的作為。

(中時新聞網)