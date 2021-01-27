由於受到海運塞港且運價大漲，海運急單改走空運，導致近期傳出空運陸續調漲價格，帶動華航(2610)、長榮航(2618)等今天強勁上漲，華航一度大漲超過8％，長榮航亦有6.5％漲勢。

因年節需求，加上海運塞港、缺櫃持續，原本第1季航空市場逐步邁入淡季，但陸續傳出華航、長榮航預計1月底將要調漲台灣-歐洲各線航空貨運運價，幅度約在15％～25％。而台灣-北美每公斤傳出1月26日將依不同區域漲幅在25％～40％，1月底行情將來到每公斤300元至350元，較去年平均每公斤200元大增。

分析師認為，今年客運業務呈現緩慢復甦態勢，但貨運依舊看漲，根據IATA預估，疫苗配送至全球各地預期需8,000架次777全貨機裝載，且相較防疫物資載運需求，疫苗運送更具急迫性，預期航空公司貨運艙位將呈現吃緊狀況，可望帶動運價及運量同步攀升。華航已取得冷鏈運輸認證，具備承攬疫苗運輸業務能力，搭配20架全貨機機隊規模，有利於貨運業務持續成長。

(時報資訊)