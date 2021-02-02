人民幣在岸、離岸價 雙雙走升 17:192021/02/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價2日下午4點半收報6.4597元，較上一交易日官方收盤價上漲44個基點，單日漲幅0.07％。 截至2日下午5點，人民幣兌美元離岸價報6.4634元，上漲109個基點，漲幅0.17％。 人民幣兌美元中間價2日報6.4736元，較上日報價6.4623元下跌113個基點，單日跌幅0.17％。 人民幣中間價下跌113個基點 響應在地過年 台商真薪留工 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣 #在岸 #離岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 風力發電公司告漁民詐欺 檢警逮21漁民9人交保 16:252021/02/02 社會 聚酯、加工絲價漲 宜進集團營運樂觀 04:102021/02/02 證券．權證 中鋼3月內銷盤價續揚 04:102021/02/02 財經要聞 京滬高鐵去年淨利估減七成 04:102021/02/02 全球財經 社群散戶喊衝 銀價炒上8年新高 04:102021/02/02 財經要聞 范冰冰遭封殺沒戲拍 居家照洩近況豪奢生活曝光 08:252021/02/02 娛樂 台灣權王－鋼市熱爆 中鋼、中鴻吃香 04:102021/02/02 證券．權證 熱門股－友達 訂單旺Q1獲利看俏 04:102021/02/02 證券．權證 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 04:102021/02/02 財經要聞 《國際產業》BP上季獲利1.15億美元 遜預期 16:142021/02/02 財經 《電機股》登鴻海MIH聯盟 東元好嗨 11:422021/02/02 財經 財經熱門新聞 花旗信用卡出包18萬人遭殃 金管會開罰600萬元 - 財經 - 工商 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 董事會中突主動脈瘤破裂 世界先進副總劉啟光猝逝 來不及參加與美晶片視訊會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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