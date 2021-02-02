人民幣兌美元在岸價2日下午4點半收報6.4597元，較上一交易日官方收盤價上漲44個基點，單日漲幅0.07％。

截至2日下午5點，人民幣兌美元離岸價報6.4634元，上漲109個基點，漲幅0.17％。

人民幣兌美元中間價2日報6.4736元，較上日報價6.4623元下跌113個基點，單日跌幅0.17％。

(工商 )