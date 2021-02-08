上海市發改委近日公布的2021年上海市重大建設專案清單顯示，中芯國際的的12英寸晶片SN1專案入選，目前已處於在建狀態。

搜狐科技報導，12英寸晶片SN1專案的載體是中芯國際旗下公司中芯南方，總投資額90.59億美元，其中生產設備購置及安裝費達73億美元；項目規劃月產能3.5萬片，已建設月產能6,000片，是大陸第一條FinFET工藝生產線，也是中芯國際14奈米及以下先進工藝研發和量產的主要承載平臺。

中芯國際2020年在科創板上市募資人民幣（下同）200億元，其中有80億元用於該專案，用於滿足建設1條月產能3.5萬片的12英寸生產線專案的部分資金需求，生產技術水準提升至14奈米及以下。

專案清單顯示，在建專案除中芯國際的12英寸晶片SN1專案外，還有華力微電子的12英寸先進生產線、積塔半導體特色工藝生產線、超矽半導體300mm積體電路矽片全自動智慧化生產線、精測半導體全球研發總部和裝備製造基地等專案，以及多個新開工項目。

(工商 )