搶攻農曆新年餐飲與住宿商機，台北晶華酒店「搞很大」！除推出一系列應景餐飲與住宿活動，2月11日起至3月7日，晶華遊輪式度假體驗將限定推出「Happy牛Year航程」，強化「新年文化體驗課程」之餘並於2月14日至15日加碼推出「新春船長之夜」，匯集豐美的精緻晚宴與熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，祭出價值18萬的台北晶華總統套房住宿一晚等多重大獎和房客一起過好年，兩人成行成人每人每晚2,990元起。3月7日前入住者，更可享自助餐耳廳晚餐八點時段買一送一優惠。

2月11日除夕起至2月15日大年初四，台北晶華各餐廳也端出豐盛的圍爐饗宴，包括azie限定推出俏皮可愛的「哞年寶貝歡樂餐」、ROBINS鐵板燒的「極致全牛饗宴」，此外，點心房主廚還特別精心準備應景有趣的「Casino翻糖蛋糕」、「牛轉乾坤禮盒」，與「極致小滿漢禮盒」陪伴消費者歡度新年。

台北晶華由郵輪管家團隊精心策畫的農曆春節升級版「Happy牛Year」郵輪式度假體驗住房專案，為2月14日初三以及2月15日初四入住的房客精心規畫「新春船長之夜」活動，入住的房客可於晚間前往氣派寬敞三樓宴會廳與家人一同享用豐美佳餚，包含冠軍美國爐烤肋眼牛排無限量供應等，並參加熱鬧有趣的「百萬富翁挑戰賽」，暢玩吃角子老虎、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，還有機會獲得價值18萬的台北晶華總統套房住宿一晚等多重大獎，讓大家盡情感受過年的歡樂氛圍。航程期間的共學課程也將持續優化，值得一提的是請到駐村藝術家吳衍震，以幽默趣味的方式進行「新年石頭彩繪」活動，為大人小孩打造一趟難忘的佳節回憶旅程。

晶華「Happy牛Year」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行成人每人每晚2,990元起，兩天一夜則為3,990元起，每房另贈一位12歲以下孩童免費，房價包含共學課程、栢麗廳自助早餐、雲天廊全天候郵輪式供餐服務，以及欣賞晶華城市星空電影院。

迎接牛年的來臨，台北晶華酒店內各餐廳使出渾身解數吸客，二樓ROBINS鐵板燒匯集菲力、牛小排、肋眼、牛骨髓、牛尾等6大部位推出「極致全牛饗宴」，套餐包括前菜生牛肉片、小牛胸腺沙拉、牛肉清湯、咖啡牛骨髓、主菜可選美國頂級菲力牛排或日本A5和牛菲力、以及牛尾燴飯，甜點則以主廚自製奶酪劃下尾聲，另附上咖啡或茶，每套4,500元起，為您呈現不一樣的西式團圓饗宴。

位於一樓中庭的azie則將超高人氣的義大利麵、咖哩飯、三明治、漢堡等五款兒童餐點，巧妙變身為充滿應景氛圍的牛寶寶、招財貓、年年有「魚」等年節主角推出「哞年寶貝歡樂餐」。另有適合親子共享的「牛年漢堡堡組」，是將牛造型的麵包製成漢堡，搭配新鮮蔬菜棒或薯條，搶眼可愛又兼具美味，上述餐點每款220元起。此外，新春期間 6人以上至晶華軒用餐，更可享用百富12年雙桶，及14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌專屬品酩組。

迎接農曆新年的來臨，晶華的Regent Gift Shop也推出多款應景糕點與禮盒供消費者盡情選購，點心房主廚首推外型搶眼的「Casino翻糖蛋糕」，以香草、奶油、糖、牛奶、雞蛋烘焙所製成的香草蛋糕為主體，外層則綴上以翻糖製成的骰子、金幣、撲克牌、籌碼、骰盅等賭城元素的翻糖裝飾，俏皮又可愛造型讓人看了忍不住的會心一笑。另有集合綠豆椪、金沙酥、豆沙核桃酥、糖衣腰果、花生醬餅乾等九款糕點而成的「牛轉乾坤禮盒」，以及匯集外帶年菜中台式小滿漢、粵式小品集、滬式美味集，搭配晶華軒點心主廚－吳滿權師傅招牌點心燕窩奶皇塔而成的「極致小滿漢禮盒」，自即日起開放預購，上述商品每款1,688元起。

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