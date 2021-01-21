美國新任總統拜登在美東時間20日上午正式就職為美國第46任總統。一般來說，美國新政府上台後的第一個100天行動常是外界關注的重點。據《環球時報》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，未來3個月內中美關係面對的一項最重要的議程，是為兩國接下來4年關係規劃「大致路線圖」。

吳心伯認為，首先拜登政府應與大陸順利完成對接；第二步是找到合作領域改善兩國關係；第三步則針對接下來中美關係應何去何從，達成大體上的共識與路線圖。他說接下來的100天，將是一個雙方謹慎試探、摸索和改善的過程。也許可以期待一些朝積極方向發展的跡象與訊號出現。

美國卡內基國際和平研究院前副會長包道格分析，在拜登上台後的百日裡，對大陸事務最優先事項將是重建一個正常的、有計劃的決策過程，並挑選有能力和經驗的人才填補相應職位的空缺。

包道格認為，考慮到當下兩國關係的複雜性，中美領導人會晤預料不會在短期內發生。但美國的新任國務卿、防長等重要官員，預計將與其對應的大陸官員重啟溝通，彼此了解風格，並告知對方各自的期待、紅線、地緣政治戰略雄心，以及彼此地緣政治行動接受的界限在哪裡，這將是非常有價值的討論，其中也存在很大空間。

但包道格也說，不期待中美關係會在百日內有什麼重大突破，例如宣佈一系列政策變更的重大聲明。不過實際上有助於中美關係冷靜一下。

(旺報 )