澳洲周四公布新冠狀病毒檢測連續第4天零確診，該國人口最多的州因此呼籲澳洲與太平洋島嶼國家建立特殊的旅遊「泡泡」。

新南威爾斯州已經控制住去年12月中旬爆發的疫情，其州長Gladys Berejiklien暗示該州實施的防疫限制措施將在下周鬆綁，並向《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）表示，聯邦政府應與太平洋國家推進旅遊安排。

這位州長表示：「為何我們不應該計畫在未來12個月前往紐西蘭或一些太平洋島嶼旅行，這沒有理由。」

不過，此前澳洲首席醫療官Paul Kelly已就重啟國際旅行提出警告。與其他國家不同，澳洲早已關閉國門，只允許滯外的公民返國。

儘管如此，該國仍堅持舉辦澳洲網球公開賽，每天都有數百名球員及其隨行人員抵達澳洲。

維多利亞州是該賽事的舉辦地，截至周四已連續第15天未出現本土病例。由於三架飛往墨爾本的包機上有部分乘客的病毒檢測結果為陽性，因此目前有多達72名球員被強制隔離。

自新冠肺炎疫情爆發以來，澳洲累計本土確診數為逾22,000人，染疫死亡人數為909人。

(時報資訊)