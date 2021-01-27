部立桃園醫院群聚感染案截至目前為止造成9名院內感染、6名社區感染，2醫、4護、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診，中央流行疫情指揮中心今天宣布連續第三天沒有新增個案。但有醫師以超級傳播者形容第一起感染的住院醫師案838，對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，以台灣這起比較大規模的感染來看可以說是，但以國際標準來看並不符合。

羅一鈞表示，其實這個醫師講的是超級傳播事件，指揮中心也不認為案838是超級傳播者，一般這個病毒都是1傳3或1傳4，案838是1傳4，看起來也在這個範圍當中，次波傳染都不能算在他身上。

羅一鈞表示，一般來說1傳10才能算是超級傳播者，因為有很多案例，有醫師形容為超級傳播事件，這勉強算得上，不過國外的醫院群聚動輒都是4、50人的群聚感染，我們不會用超級傳播者來形容這個個案，但以台灣目前的情況來看，確實可以說是「超級傳播事件」。

羅一鈞也表示，目前首起染疫的住院醫師838以及護理師839，兩位都是輕症，但因為身上病毒量都還有，因此還未到達解除隔離的條件，仍在醫院治療中。

(中時 )