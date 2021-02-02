澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心1日表示，澳門特區政府去年訂購的疫苗，在大陸中央大力支持下，10萬劑由國藥生產的滅活疫苗將於本周運抵澳門，在春節前後可安排前線抗疫人員、高職業暴露的人群，以及需要前往高危地區的人群，在自願和可選擇的情況下優先安排接種，每名受種者500元澳門幣（下同）預算含保險費。

截至2021年2月1日，澳門從未出現新冠肺炎病毒社區傳播，已連續309天無本地病例報告，連續10天沒有新增病例報告。累計確診病例47例，累計死亡病例0例，累計出院46例，45例為境外輸入病例，僅2例為輸入相關病例，無任何醫務人員受到感染。另外，2021年1月25至31日澳門核酸檢測採樣總數共有9萬3260人次。

《南方財經》報導，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，在新冠病毒疫苗抵澳後，便會展開接種人士報名和登記等工作。首批疫苗將優先安排前線人員接種，現時正統計首批疫苗接種者的人數。

據了解，澳門特區政府已做好各種前期工作，如預約接種、接種流程、接種地點與時間安排、接種注意事項等工作。居民可透過應變協調中心抗疫專頁內的疫苗資訊查閱新型冠狀病毒疫苗相關資訊。

對於非優先接種人群，澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，非優先接種人群將於完成優先接種人群接種後，視乎疫苗數量儘快開放給其他類別人群接種。另外，澳門特區政府訂購足夠的疫苗供全澳居民使用，故居民不必擔心。

南方財經全媒體記者獲悉，約10萬劑由復星醫藥代理的BioNtech，即 mRNA疫苗，預計2月下旬抵澳並於3月開始安排接種。而由阿斯利康（Astra Zeneca）生產的腺病毒載體疫苗，即非複製性腺病毒載體疫苗，預計於第三季抵澳並安排接種。

考慮到新型冠狀病毒疫苗研發和使用時間較短，巿民可能會對接種難免有所顧慮，此前，澳門特區政府參考其他國家或地區的做法，計畫為每位接種的巿民購買疫苗接種後出現嚴重不良反應的保險。

據悉，澳門特區政府以疫苗購買成本作考量，為每位受種者作出約500元的預算，其中已包含2劑疫苗採購及保險費用，需要自費接種的人士，所支付的費用將包含相應保險費。

澳門衛生局近日表示，為市民購買疫苗接種的保險，在全球都不是新事物，不少國家或地區都會為當地市民提供一定的保障制度，一旦出現疫苗接種不可預期的嚴重不良反應事件時，可為市民提供適當的保障。另外，目前澳門特區政府訂購的三款疫苗在世界各地大規模接種，副作用和不良反應率和其他疫苗相仿，未發現有嚴重的安全性問題。

關於澳門會不會採用肛拭子採樣方式檢測的問題，羅奕龍表示，考慮到檢測方式有效性、居民的便利和接受程度，結合澳門目前的疫情防控情況，澳門並未有增加肛拭子採樣方式的急切需要。

(中時 )