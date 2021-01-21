立委范雲2018年申請登記參選台北市長，但拒繳保證金遭中選會拒絕，她認為現行《選舉罷免法》的「保證金制度」影響人民參政權，提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院認為保證金是為防只選舉人輕率登記為候選人，屬重要公益，今（21日）判范雲敗訴，可上訴。

北高行指出，范雲提告時間是2019年1月9日，台北市長選舉已辦理完畢，就算范雲勝訴，也無法實現保護其權利的目的，欠缺權利保護必要，應予駁回。

此外，保證金制度的目的是使參選人審慎考量是否決定登記，並確認其確實具有一定民意基礎，而非輕率決定或隨意起舞逕自參選，藉以節省社會資源與國家公帑，確保選舉制度可以確實且有效選出民選公職人員。

北高行並指，《選罷法》規定直轄市長候選人應繳網200萬元保證金，目的同樣是防止選舉人輕率登記為候選人，而非強制候選人負擔鉅額選舉費用，屬重要公益，且近24年物價上漲幅度大，200萬元額觀上並非難以達成的要求，並非不當限制。

北高行認為，選舉結束後若候選人得票數達規定標準，保證金將如數發還，也未對不同黨派、階級、性別有差別對待，因此，保證金制度不違反法律保留、比例、不當聯結、平等等原則，也不侵害人民參政權，故駁回范雲之訴。

(中時 )