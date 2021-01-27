承審最高法院刑一庭不理會檢方訴求，將2014年3月魏揚等人衝進行政院，援引被告辯詞創造公民不服從的權利，撤銷有罪判決發回更審，甚至逾越釐清犯罪事實的分際，要求高院更審適用抵抗權減免罪刑，嚴重侵害司法獨立，遭到法界批評。

許多人將憲法第80條「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，認為是「法官獨立」審判的圭臬，並誤解地將「法官獨立」視為「司法獨立」，其實從此一爭議極大的審判，即可看出問題的端倪！

其一，憲法規定法官獨立審判的前提是超出黨派以外，不受政黨、派系或任何政治實力的影響或干涉。若無上述顧慮時，則並不當然產生「法官獨立」，而是應以「法院獨立」為考量，所以才有司法院、所屬院長、院內大法庭的統一判決之要求，甚至更應受到民意代表機關的監督與複決。

其二，法官須依據法律審判，不可創造法律所無規定，否則即是枉法裁判，此係惡法亦法之原理。惟獨為了彌補缺憾，所以保留了法官聲請釋憲權；亦即若是適用法條有違憲疑慮，就應裁定停止審理，聲請司法院大法官解釋，補足法令規範不足之處。

其三，法官獨立審判不受任何干涉，主要是指非司法體系之外界政治力或經濟力的操作所致。相反地，如果政治案件因為法官自身顏色鮮明，又做出與下級法院有著極大迥異的判決時，甚至更創設憲法並無明文規定的抵抗權，這不僅侵犯大法官的釋憲權，也損及法院審判權，似已逾越法官分際，明顯受到干涉！

以往終審法院最讓人詬病之處，是各庭裁判見解不一。近年來推動司法改革，打造大法庭制度，即在藉此統一見解再做個案裁判。此次最高法院刑一庭不依此制程序，創造爭議頗大的抵抗權，主張公民不服從攻占行政院可判無罪，此種見解令人匪夷所思！

此一更審主要理由，是被告基於公共利益行使「公民不服從」。但從「無故侵入住宅罪」免罰而言，法官認為被告符合「公民不服從」要件。然而，令人不解的是要件中「和平、理性、非暴力」；以及「必要性原則」必須是「無其他合法、有效之替代手段可資使用」。依此觀察，是否對警察、對建築物已採之「暴力」只要被解釋為「非惡意暴力攻擊」都可以是合法？被告強行進入難道沒有惡意暴力攻擊嗎？

其次，早在台北地院判決「衝進行政院」之罪名成立，是法官認為妨礙公務的行為不屬於人群推擠所造成，甚至有出言威脅、恐嚇警員行為。惡意衝撞警員，製造危險紛爭，經制止但仍持續。尤其該案經當時行政院院長堅持提告，縱然後任院長撤訴，但案情中有暴力部分，仍需按公訴原則處理；既有暴力且警察受傷援引「公民不服從」理論，是否符合憲法原理？

另外，若以「行為人的主觀犯意」來做考量是危險的，會導致犯意轉嫁警方，形成執行強制驅離才是妨害公務的主因；依此推論，政府不該以「維護社會秩序」處理抗爭，因為原本行為人主觀上沒有犯意！如此一來，打著公益目的、抗議政策的群眾遍地開花，如進口萊豬抗議群眾衝進總統府也算合法，則誰來維護社會秩序？

「抵抗權」的行使時機，乃是所有民主憲政制度全部失效，人民始得主張的自力救濟權，藉此做為回復的最後手段。故抵抗權之行使必須釐清「公民不服從」在憲法上的理念與界限；若照此一更審邏輯，反而不顧其他人民權益而無限擴張權力，將來不論總統府，甚至是法院都將淪陷，我們努力多年的民主憲政將會蕩然無存！

（作者為國立雲林科技大學科技法律硏究所教授、中華人權協會副理事長）