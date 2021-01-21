頭屋鄉沙河溪河寬及堤高不足，苗栗縣政府爭取沙河橋改建及新建護岸工程，期以增進排洪功能，保障沙河溪兩岸居民生命財產安全。（何冠嫻攝）

頭屋鄉沙河溪河寬及堤高不足，苗栗縣政府提升河道治理，爭取沙河橋改建及新建護岸工程，期以增進排洪功能，保障沙河溪兩岸居民生命財產安全。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭屋鄉沙河橋為連絡頭屋村、曲洞村、飛鳳村的交通要道，但因沙河溪河寬及堤高不足，河道兩岸居民常面臨水患威脅，苗栗縣政府辦理沙河溪沙河橋改建及整治工程，提升河道治理需求，21日苗栗縣長徐耀昌等人持鏟動土，工程預計明年1月完工。

縣府水利處表示，依據水利署二河局2005年後龍溪水系沙河溪治理規畫報告顯示，沙河溪的河寬及堤高均不足，在立委徐志榮協助下，爭取水利署同意在109年度「重要河川環境營造計畫」獲得補助6780萬元，縣府配合420萬元，共計7200萬元辦理沙河溪沙河橋改建及沙河溪整治工程。

徐耀昌等人21日持鏟動土，焚香祈福工程平安順利。縣府水利處長楊明鐃表示，沙河溪沙河橋改建及沙河溪整治工程包含3580萬元辦理沙河溪沙河橋改建工程、3200萬元辦理沙河溪二岡坪護岸防災減災工程。優先施作工程項目包括改建沙河橋長52公尺、橋寬6公尺，兩側引道長約71公尺、路寬6公尺，以及6處叉路改善，另採塊石護坡式新建二岡坪護岸369.1公尺。

後續工程包括沙河橋上游右岸護岸60公尺、左岸護岸20公尺、護岸基腳保護及河道清淤整理等，將依補助經費剩餘款額度內納入此工程一併辦理。

徐耀昌表示，工程完工後，將更進一步保障兩岸居民生命財產安全，且可確保河道邊坡免受洪水沖蝕或流失，提高土地利用價值，未來將繼續努力推動排水治理計畫及排水設施的維護管理工作，以保障鄉親的生命財產安全。

(中時 )