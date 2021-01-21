我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國拜登總統的就職典禮，國民黨國際部主任李大中表示，此事是好事一樁，也本應如此。今年因為新冠疫情的影響，美方在規劃上有特別考量，但回顧以往，我駐美代表與來自國內朝野各黨的訪團，歷年來均能參與美國總統就職大典的盛事，且區位與所獲待遇類似，也從未在「正式」、「首次」等字眼上刻意大做文章。

李大中說，台美關係首重務實，蔡政府與我駐美代表處的當務之急是應務實、穩健推動台美關係，在互惠、制度化與永續的原則上增進彼此理解與共同利益，尤其是應能迅速掌握拜登新政府外交施政的理念、目標、思維與方向。

他說，舉例而言，隨者拜登政府上任，美國在政策已出現不少重要調整，拜登的新政，就包括停止退出世界衛生組織，加上準國務卿布林肯在參院聽證會支持台灣的發言，面對數個月後即將召開的世衛大會，再加上目前正在召開的世衛執委會，外交部竟稱，為避免我方的推案遭泛政治化的誤解，故放棄提案，此理由匪夷所思，讓人質疑蔡政府到底有無整體的世衛參與策略？

此外，蔡政府更應把握機會，盡全力向拜登政府說明為何國人對開放進口萊豬有疑慮，並積極爭取美方協助台灣獲取新冠疫苗，這些才是關鍵。

(中時 )