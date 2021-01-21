台股奔「萬六」之際，元大金旗下龍頭投信元大投信所發行的三大基金淨值亦再創新高，其中，向來有「硬5G」之稱的元大關鍵科技ETF，淨值大漲0.3元，目前來到29.60，而去年上市以來即成為「話題」，迄今定時定額投資大軍已超過22萬戶形同「國民基金」的元大高股息龍頭基金，目前不配息的基金淨值已來到13.56元再創新高紀錄，而配息型的龍頭基金，即使在配完息之後，21日依然來到每單位12.57元的高檔。

上述三大基金，已成為目前元大投信所發行的各類基金商品裡，最具有代表性的三檔基金，同時也是市場上同一類群基金的龍頭，不論是每單位淨值或是投資人數均大步領先。就以日前發放年終配息，全年配息率超過12％的元大高股息龍頭基金的配息型基金為例，即使在配完息之後，淨值依然每單位上漲0.22元，而不配息的高股息龍頭基金，則漲得更多，每單位淨值上漲0.24元，來到13.56元的基金成立以來新高，可見得想趁台股大走多頭之際寧可不配息，也要透過投資高股息龍頭基金來創造更高複利效果的投資人更多。

另一值得注意的亮點，是「硬5G」關鍵科技ETF的漲勢洶洶。根據先前元大投信所公告的資料，同樣在2020年發行的關鍵科技在11月份台股上「萬四」之時，當時的淨值是25.82元，已快追上當時淨值為26.07元，在2019年發行的元大未來通訊ETF，但時隔快三個月之後，現在關鍵科技ETF的每單位淨值已超越未來通訊ETF，前者在21日每單位淨值為29.60元，後者為28.55元，且前者在21日的漲幅亦更甚後者。

相較於也是走5G路線的未來通訊ETF，關鍵科技ETF最大的差異，在於更專注在5G的硬體設備投資，相對而言，所選投標的亦更具有產業前端的技術領先優勢，特別是經濟部長王美花，日前接受媒體訪問時也公開表示，未來政府在打造台灣的「護國群山」時，5G即是她所看好的其中一個重點產業，而21日元大關鍵科技ETF的漲勢，亦反映出該ETF貼近政府當前的產業政策方向，及投資人對5G產業乃至於該基金未來表現的看好。

(工商 )