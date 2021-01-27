台股27日大盤開高走高，無懼前日大跌逾300點，盤中一度攻上15,837.47點，挑戰收復萬六關卡及10日均線。其中，處理器大廠超微（AMD）26日公布財報，上季營收、獲利雙雙優於華爾街預期，帶動股價NB族群上衝，電動車族群亦馬力十足，加上塑化族群、鴻家軍助攻下，台股多頭氣盛。

台股27日適逢周選擇權結算，惟外資多單加碼、空單減碼，淨空單減少1,619口至27,504口。法人指出，台股27日並非由大型權值股表態，改由業績成長股接棒表現，可留意相關中小型股股價表現。

(工商 )