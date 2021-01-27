台股26日開高後在權值股賣壓湧現下一路溜滑梯，加權指數一度殺跌357.33點，終場仍重挫287.69點。金管會證期局對此表示，主要受到亞股同步弱勢、美國紓困案狀況不明、全球疫情變化等3大因素干擾所致，但台股整體基本面仍穩健。

美股周一主要指數漲多跌少，台股加權指數周二以小漲8.62點開出後上漲77.33點，但隨後台積電等權值股賣壓湧現，指數翻黑一路下殺，鄰近尾盤一度大跌357.33點至15589.21點，終場仍重挫287.69點、收於15658.85點，成交量略增至3526.24億元。

證期局副局長蔡麗玲分析，台股加權指數下跌1.8％。主要受到亞股走弱、美國紓困案狀況不明朗、全球疫情變化等3大因素影響。其中，亞洲主要股市表現均弱勢，港股下跌2.55％、韓股下跌2.14％、上海股市下跌1.51％、日股下跌0.96％、新加坡股市下跌0.93％。

蔡麗玲表示，台股周二雖下跌，成交量仍達3526.24億元，截至去年底本益比約22.37倍，現金殖利率2.81％、加計股票股利為2.99％。上市櫃公司去年12月營收達3.55兆元、年增3.04％，全年營收達34.43兆元、逆勢年增1.12％，顯示台股基本面仍穩健。

(時報資訊)