2月台指期今日開盤上漲107點，為15469點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期周一上漲292點至15362點。價差方面，台指期逆價差縮至-48.09點，電子期逆價差縮至-2.19點，金融期逆價差擴至-5.7點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1112口至-9635口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2258口至-19624口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加634口至-14442口。

永豐期貨表示，台積電再度站回600元關卡，加權指數也強彈1.80%，然而整體台股反彈量縮加上5日線反壓未一舉輾壓回去，顯示周一雖由多方佔據上風，但市場積極中也略帶謹慎，近日Nasdaq月線以及道瓊三萬點關卡能否盡速站回，將是牽動台股能否正式止跌回穩的重要因素，而回歸技術面，短線台股上方的各均線仍呈弱勢格局，操作上仍需保守為宜。

(時報資訊)