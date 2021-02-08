金管會主委黃天牧今（8）日陪同蔡英文總統視察證交所，指出去年底已公布3年期資本市場藍圖，將循序漸進推動，今年則將積極推動包括發展直接金融、推動永續金融、提升金融韌性、落實普惠金融等4大政策方向，盼能進一步提升台灣資本市場的深度與廣度。

黃天牧致詞時指出，2020年台灣的經濟與防疫表現深受國際矚目，資本市場也欣欣向榮。但資本市場發展不能只爭朝夕，仍要放眼國際、對未來遠景預作規畫準備。去年底，金管會公布三年期資本市場藍圖，要循序漸進推動，今年則將積極推動四大政策方向。

首先是發展直接金融。黃天牧表示，證交所及櫃買中心第三季將推出「創新板」及「戰略新板」，協助創新業者及6大核心戰略產業籌資。其次為推動永續金融。面對國際間因應氣候變遷跟減碳倡議，去年公布公司治理3.0行動方案及綠色金融2.0藍圖，將循序漸進推動。

再者為提升金融韌性。黃天牧指出，蔡英文總統剛剛參觀證交所的資訊規畫部門，提示資安就是國安。而證券周邊單位很多都是國家關鍵基礎措施，因此會繼續強化金融資安攻防演練、持續營運管理。

最後是落實普惠金融。黃天牧表示，這一年來台股交易結構有些調整，年輕人加入股市交易者越來越多。因此，年後會更強化對年輕人投資教育上的宣導，並強化投資人保護工作。希望透過以上4大方向，能進一步提升台灣資本市場的深度與廣度。

(時報資訊)