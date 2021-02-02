美股進入拉回修正結構，近期干擾美股的關鍵在於，一冠肺炎尚未降溫、變種病毒出現；二經濟成長力道減緩；三避險基金大戶被散戶軋空(一支GameStop小型股)導致市場籌碼紊亂。台股則是本土病例擴散、加上外資賣出權值股壓低下來，不過，周一在大型傳產龍頭、金控、及電子龍頭台積電(2330)止穩可知，外資法人賣壓暫告一段落了。

從盤面來看，台積電重新站回600元關卡對於多頭信心加分頗大，加上漲價題材股如面板、記憶體等早盤就相當強勢，基於「低價拚人氣」觀念，顯示市場投資人在年前的心態雖然保守，但人氣卻未退散，則周一15089點低點，可視為中期調整後的第一隻腳。

近期市場流傳「不抱股過年」的論調，主要是擔心如同去(2020年)年一樣，年後出現不可預測的黑天鵝(新冠肺炎)，加上美股表現弱勢，使得年前賣壓紛紛出籠，周一的強彈正可說明「當散戶都傾向站在賣方時，反而台股有望止跌」。(倫元投顧提供)

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