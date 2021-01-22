國際扶輪社聯合送愛心，捐贈200萬醫療復健設備，助瑪利亞重障兒。（盧金足攝）

國際扶輪社聯合送愛心，捐贈200萬醫療復健設備，助瑪利亞重障兒。（盧金足攝）

國際扶輪社聯合送愛心，捐贈200萬醫療復健設備，助瑪利亞重障兒。（盧金足攝）

國際扶輪社聯合送愛心，捐贈200萬醫療復健設備，助瑪利亞重障兒。（盧金足攝）

國際扶輪社長期關懷弱勢兒少，有感於極重度多重障礙者的需求長期缺乏社會關注，又極需仰賴復健設備促進健康照護，國際扶輪3461地區台中西區扶輪社攜手2710地區日本中央廣島社及其他台灣六社共同捐贈瑪利亞啟智學園20項醫療復健設備，總價值達200萬元，捐贈儀式22日在台中市愛心家園舉辦，盼促進台灣極重多障者健康維護與生活支持，提升重障者療育效益。

台中西區扶輪社社長陳新居表示，25年前就由廣島中央扶輪社介紹，認識由台灣醫師莊宏達創立的瑪利亞啟智學園，看見老師們細心又專業為重障兒復建，辛苦且耗時費力，如果有專業設備的支持，就能大幅提升療育果效。

國際扶輪基金會全球獎助金計畫採購8項醫療設備、12台復健器材，共計經費6萬2500美金，折合新台幣約200萬元。

陳新居說，希望藉由專業設備增進極重多障者的體能與健康，發揮扶輪社的年度理念「扶輪打開機會」，為重障兒開啟一扇窗，讓各界都能在別人的需要上看見自己的責任，為在地社會盡一份心力。

瑪利亞啟智學園服務對象小圻，馬上開心使用受贈的步態訓練器與社長踢球同樂，社友協助坐在擺位椅上的小宇，操作新添購的多感官推車，看見障礙學童努力克服自身障礙，透過輔具可以自主參與遊戲，堅持不放棄的精神令在場的社友們相當感動。

愛心家園園長李琇菁指出，極重多障者肢體受限，對環境刺激較不敏銳，透過多感官設備，可增進障礙者探索環境的動機，使用擺位椅或站立架幫助極重多障者保持正確姿勢，增強下肢承重以及促進髖關節發育進行復健訓練。

瑪利亞基金會創辦人、醫師莊宏達感謝台中西區扶輪社25年來未間斷地關懷極重度障礙者的需要，社友們善用專業助成長型擺位椅順利取得專利上市，嘉惠障礙者及其家庭，攜手國際扶輪聯合捐助復健輔具。

莊宏達表示，復健器材幫助重障者，避免因為長期張力異常或無法自行維持坐姿或站姿，造成器官或肢體的傷害。

年底即將落成的「極重多障服務大樓」，不僅有符合障礙者需求設計的教室空間，結合國際扶輪捐贈的復健設備，盼能增進重障者療育效益，成為極重多障服務典範，更進一步成為台灣障礙福利服務國際交流平台。

(中時 )