經營17年的樹林大安庇護農場靠著販售花卉盆栽、手工藝品，提供給身心障礙者就業機會，但因身障者產值、產能無法與企業競爭，成立以來收入不穩，甚至出現虧損問題。為助庇護農場順利營運，新北市議員洪佳君居中協調，使台北市大安運動中心與農場簽訂合作意向，希望能透過運動中心營隊固定參訪、DIY課程，使農場獲得一筆穩定收入，也盼能運用運動中心專業知識、訓練器材，幫助身障者監測身體狀況。

樹林大安庇護農場主任竺士偉表示，庇護農場的營運其實非常不固定，身障者身體退化又較快速，無法快速媒合到一般職場工作，且一般業者都有固定合作的園藝業者，確實較難接到訂單，員工每月薪資也是僅有3000至4000元左右，因此農場也希望有固定的合作場，讓收入穩定。

洪佳君表示，庇護農場經營本就不易，尤其近年受疫情影響，農場訂單也受衝擊，去年自己開始從中牽線，希望帶動企業力量，促成公益合作關係，這次簽署合作象徵農場未來有更多穩定收入，運動中心也可提供給庇護員工更多的運動處方，運用中心設備幫員工測量身體數據，了解身體狀況。

大安運動中心執行長余果萍表示，運動中心本就有關注公益活動，因為中心許多寒暑期營隊都會帶著學童校外教學，簽署合約後，運動中心會帶著學童到庇護農場參與手工香皂、手作盆栽課程，除了讓學童了解弱勢族群的需求，也能讓身心障礙者有穩定收入，彼此雙贏。

余果萍補充，除了大安運動中心外，救國團在雙北仍有11個運動中心，未來其餘單位也會考慮與庇護農場合作，創造更多活動，為農場帶來更多穩定收入。

(中時 )