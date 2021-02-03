佐倉運動公園無障礙環境營造計畫串聯道路工程今下午3點通車，道路拓寬並施做排水溝、強化路燈，讓佐倉園區「亮」起來。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所活化佐倉公墓轉型為運動公園，規畫打造一處全民運動館，預計需要上億元，體育署官員日前已先會勘，認為潛力十足，而佐倉串聯道路工程完工今下午3點開放通行，市公所舉辦道路開通祈福儀式，也祈盼園區在今年農曆7月施做公墓起掘安置時能順利進行。

花蓮市區從日治時期就啟用的佐倉公墓區，由於都市發展從1987年禁葬，土地變更公園用地，但多年來公墓遷移牛步化，公墓周邊道路似乎成了「禁區」。直到這兩年，市公所透過前瞻計畫、花東基金向中央爭取經費，規劃轉型運動公園，後續將爭取興建全民運動館，預計7月先將佐倉全區公告期滿無人認領的無主墓起掘。

今下午3點通車的佐倉運動公園工程周邊串聯道路，已完成道路截彎取直，由原本5米的道路拓寬為7.5米，另外新設排水設施，裝設路燈以及整地，讓整個園區整潔明亮，也能有效分擔中央路車流量。

市長魏嘉賢強調，目前正積極透過花蓮縣政府向體育署爭取前瞻2.0，希望能爭取1億6200萬元經費，補助興建全民運動館及行政中心。他說，體育署副署長林哲宏日前來現勘時，認為具開發潛力，未來若體育館可以順利興建完成，占地9.7公頃的佐倉運動公園將是花蓮市、吉安鄉及新城鄉共同生活圈中心。

花蓮市公所規劃的全民運動館為兩層樓設計，運動館旁還有行政中心，可做為當地活動中心使用，規劃包括健身房、瑜珈或韻律教室、全齡體能訓練場及綜合球場等運動設施。

(中時 )