台中捷運綠線因聯結器軸心斷裂暫停試營運，台中捷運公司今天表示，聯結器新軸心安裝及檢測作業如期進行中，第2批新軸心檢測報告已出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度均符合設計標準，全部18列車新軸心完成安裝，預計明天完成正線運轉測試後，將擇一列車在17日及18日進行全線載重測試。

至於何時恢復通車？中捷強調，都將經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意，再送市府決定何時恢復試營運。

中捷表示，新軸心分兩批運抵北屯機廠後，施工單位北捷局、車輛原廠川崎重工各抽測1支，分別送SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）、金屬工業研究發展中心檢測。第2批軸心的檢測報告昨天出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度與第1批均符合設計標準。

台中捷運公司董事長林志盈表示，新軸心安裝作業已如期於昨日全數完成，正線300公里運轉測試也將於明日完成，較原定時程提前，將擇一列車以沙包模擬滿載536人情況進行載重測試，預計8日及9日先進行上下坡牽引及煞車測試、17日及18日完成全線500公里持續運轉測試。

林志盈表示，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂。為了解新軸心垂直運動及水平運動是否平順，此次載重測試特別在聯結器加裝監視設備，即時傳輸聯結器運動影像。

林志盈表示，北市府及中市府已分別成立審查委員會，台中市政府捷運故障審查委員會日前召開第3次會議，要求北捷局盡快提出調查報告送審。

(中時 )