2018年間發生的普悠瑪事故，讓台鐵列車自動保護系統（ATP）的故障問題曝光。台鐵局認為ATP系統問題叢生，承包的瑞典廠商龐巴迪又未依約改善，課罰違約金及及拒付「車上設備備品」初驗合格價款，換算新台幣共約1.6億元。龐巴迪提告，台北地院判台鐵局部分敗訴，應給付換算新台幣約8980萬餘元，可上訴。

龐巴迪主張，台鐵局2001年6月的ATP系統採購案由他們得標，並於2018年1月24日驗收合格，他們請求支付尾款，台鐵局卻稱「可靠度驗證測試」遲延改善罰款，但遲延是因台鐵局消極不處理爭議，台鐵局未受損害，反而享受無償維護及維修ATP利益，因此應將違約金減至0。

龐巴迪另指，他們2010年5月31日交付「車上設備備品」，台鐵局卻直到2018年4月11日才支付初驗合格35％價款，應額外負擔延遲利息，包含應返還的違約金在內，共請求台鐵局給付瑞典幣2930萬7788克朗（約新台幣1億3305萬餘元）及新台幣2937萬6087元。

台鐵局抗辯，ATP系統2007年3月30日至2008年3月20日進行的可靠度驗證測試，結果未達契約約定標準，龐巴迪應彌補瑕疵後重新測試，卻改善未果，因此課違約金瑞典幣2532萬5898克朗（約新台幣1億1497萬餘元）及新台幣2937萬6087元；至於35％器材價款是基於同一契約，既然龐巴迪已違約，就不構成遲延給付。

法官認為，由兩造組成的故障審查會已判定「可靠度驗證測試」失敗，龐巴迪就得改善，卻未依約履行，台鐵局課罰違約金並無不妥，但因台鐵局仍持續使用ATP系統營運獲利，維護責任仍由龐巴迪負擔，且台鐵局未具體說明實際損害為何，因此違約金應酌減為半數，台鐵局應返還瑞典幣1266萬2949元克朗（約新台幣5748萬餘元）及新台幣1468萬8044元。

法官並指，「車上設備備品」與ATP系統雖屬同一採購契約，但並無互為對待給付關係，台鐵局不得同時履行抗辯，既然初驗已經合格，台鐵局就得依約給付35％價款及遲延利息共瑞典幣388萬2060元克朗（約新台幣1762萬餘元）。

(中時 )