台灣高鐵公司今年春節疏運期間將配合政府防疫措施升級規定，實施全車對號座，今日凌晨釋出約47萬個自由座改對號座的空位。據高鐵統計，零時開放訂位後，截至今日上午6時止，共完成約17萬1千餘張訂票，總計春節疏運期間，高鐵公司已售出102萬5千餘張車票。

今年春節疏運期自2月8日至2月16日止，高鐵將實施全車對號座，1日凌晨零時釋出由自由座改對號座的空位，高鐵統計，4分鐘內即完成3萬2千餘張車票訂位，13分鐘內完成8萬6千張訂票，32分鐘內共有13萬餘張車票完成訂位，系統運作一切正常。

高鐵公司再次提醒旅客，即日起高鐵車廂內禁止飲食，並全面暫停推車販售，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水；旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

秉持「乘車安全、為您守護」的理念，高鐵車站消毒頻率已提升至每2小時一次，春節疏運期間將增加至每小時一次；各車站旅客動線上廣設消毒酒精；生飲台型式之飲水機已暫時關閉不提供服務。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再進行一次全車消毒。

另外，台鐵局春節疏運期間，也有限制站票。台鐵運安處副處長黃國榮表示，站票是每一列車規定只發售120張，普悠瑪及太魯閣相同，PP自強號每列車只規定15張站票。

車上禁止飲食部分，黃國榮表示，依照指揮中心、交通部的公告辦理，今天起列車上全部禁止飲食，除有生理需求，比如：服藥、飲水、低血糖等除外，但飲用完畢也要立刻將口罩戴起來，會責成列車長於列車上巡查時如有發現違反規定將立即制止；觀光列車鳴日號、環島之星在用餐區可飲食，但仍要依秋冬防疫專案辦理。

(中時 )