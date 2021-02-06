警方透過警民聯手共同維護治安，歡渡年節好時光。（警方提供／陳世宗台中傳真）

農曆春節期間，台中市政府警察局第六分局110年加強重要節日安全維護工作針對治安、交通需求及為民服務等項目，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為主軸，運用組合警力，擇適當時間（段），設置「機動派出所」，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，使民眾過一個平安快樂春節。

台中市警察局第六分局特別於春節前於逢甲商圈、秋紅谷、台中歌劇院及中央公園等著名人潮聚集之景點設置「機動派出所」，加強服務商圈內各項治安、交通、為民服務、犯罪預防、反詐騙、反竊盜、反毒品、防疫等工作宣導，現場亦可受理各類案件與其他為民服務，透過主動接觸民眾，間接的拉近警民之間的距離。

警方指出，對於六分局機動派出所的設置，民眾紛紛表示好親民很便利，深獲好評，第六分局在此也提醒民眾，防疫期間除了做好各種防疫防護措外，至各大賣(商)場及人潮眾多之地點，請多留意身旁可疑人、事、物，並注意隨身攜帶之物品及財物，勿成為歹徒犯案目標。

警方強調，如有發現周邊環境影響治安、交通或任何可疑情事，可立即通知現場機動派出所警察人員或是撥打110報案處理，透過警民聯手共同維護治安，歡渡年節好時光。

(中時 )