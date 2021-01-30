台南甜點節30日在中西區海安路登場，吸引大批人潮。（李宜杰攝）

台南首屆甜點節本周末在中西區海安商圈登場，集結將近40家在地甜點品牌。活動自30日下午4時開始，現場湧入大批民眾，雖然主辦單位要求參與民眾全程佩戴口罩，但有網友質疑，鹽水蜂炮、廟宇活動陸續停辦，但甜點節卻照辦，「是雙重標準嗎？」對此，南市府經發局要求31日活動停辦，衛生局則將依民眾檢舉，將裁罰新台幣3000以上、1萬5000元以下罰鍰。

此次活動包括台南晶英酒店行政主廚親製數款法式精品糕點，還有取得法國藍帶證書的「漫步左岸法式甜點」、在地知名「肥貓咖啡」、「我們Our.家的甜點」、「SOMMWHERE那個那裡」、「綺樂糖」等將近40家甜點店，現場還有市集、街頭藝人表演，熱鬧非凡。

然而，有網友質疑，自下午4時開始，現場湧進大量民眾，難道沒有群聚感染疑慮嗎？網友還說，鹽水蜂炮、大型廟宇活動陸續停辦，但甜點節卻照辦，難道是雙重標準嗎？也有人質疑，「為什麼到最後一刻，才願意停辦？」

對此，南市府經發局指出，海安商圈甜點節屬經濟部中小企業處補助的活動，因新冠肺炎疫情持續升溫，市府多次向海安商圈建議取消或延後活動，並發文應在活動前應進行風險評估，市府再次重申現階段不支持舉辦各項大型活動，但海安商圈經評估後，仍決定於今日（30）續辦甜點節活動。

台南市政府表示，為防範人潮聚集增加群聚風險，30日多次派員前往活動現場，確認各項防疫措施，經確認，活動現場人潮聚集無法保持安全社交距離，且又接觸不特定人士，防疫工作難以做到滴水不漏，恐造成防疫破口，市府已立即向經濟部中小企業處與商圈組織要求商圈停辦活動，經溝通討論後，均認為現階段以防疫為優先，明（31）日將停辦該活動，以避免產生防疫漏洞。

南市府還說，經本市民眾檢舉海安商圈部分遊客未佩戴口罩、保持社交距離，經稽查後發現，確實海安商圈業者未依照提交本府衛生局審查之防疫計畫，執行相關防疫作業，包含在高感染傳播風險場域，不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人之商圈，落實管制遊客保持社交距離與佩戴口罩，本府權責單位舉證相關證據後，將移送衛生局處分，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3000以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )