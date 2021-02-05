海龍二號、三號風場2案日前送出環差案希望加大風機至環評大會，但風機與風機的間距卻減少，導致環委疑慮退回小組審查，今天環評初審小組討論此案，小組要求風機距離至少維持原本環說書的820公尺，但開發單位回應難以執行，小組因而要求其修正再議。

海龍二號位於彰化外海，離台灣最近距離約45公里，面積為59.2平方公里，總裝置容量為532MW；海龍三號位於彰化縣、澎湖縣外海，距離台灣約50公里，面積85.2平方公里，總裝置容量為512MW。

開發單位在上次環評大會時提出「鳥類通行廊道」，但原本環評承諾風機間距至少有7倍與5倍葉片直徑，卻變更為6倍與3倍葉片直徑，在非盛行風向的間距更縮減，引發委員疑慮因而退回至小組。

開發單位認為，因應交通部要求減少航道、減少風機設置，因而選擇加大風機，但因地質特性等原因，導致部分地點無法設置風機，如果依委員建議的距離恐怕難以達成與能源局的契約目標。

(中時 )