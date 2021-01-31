前台鐵戴姓員工為節省通勤費，竟用已故的外公、外婆身分證號碼，利用台鐵訂票漏洞及愛心票價優惠，1年詐訂台鐵「愛心孩童票」191張，共省下5萬多元，遭警方查獲，戴員事後雖離職，但台鐵仍將戴員移付懲戒法院審理究責，懲戒法院判決戴員降2級改敘，併罰款8萬元。

台鐵針對6到12歲孩童且領有身心障礙手冊，提供結合孩童、愛心票的「愛孩票」，票價僅全票的四分之一，是台鐵最低價的票種，戴因貪圖通勤費，詐訂「愛孩票」，賠償台鐵票價差額5萬2995元、被檢察官命支付公庫4萬元，加上他被懲戒判罰8萬元，總計吐還及被罰17萬2995元，還丟了工作，真是得不償失。

檢警調查，戴員曾擔任台鐵佐級業務助理，每日往返彰化至台北通勤，因上下班時間並無區間車可搭乘，以及每年員工票40張額度不敷使用，為節省通勤費，自2019年9月4日至去年9月16日，利用已故外公、外婆身分證統一編號，傳至鐵路管理局訂票系統訂購191張「愛孩票」。

鐵警局發現有人利用死人證件冒訂「愛孩票」，循線查出台鐵「自己人」戴員涉案，估計戴員冒訂「愛孩票」，獲取票價差額不法利益5萬2995元，依偽造文書、詐欺罪將戴員送辦，戴員也自請離職，檢察官因戴認罪，賠償台鐵損失，給予緩起訴1年，須支付公庫4萬元確定。

台鐵日前將戴員移付懲戒，懲戒法院認為，戴員除觸犯刑罰法律外，亦違反公務員服務法規定，有懲戒必要，判決戴員降2級改敘，併罰款8萬元。

(中時 )