均晟資產管理公司負責人蘇金城，與伯斯地產公司負責人溫聖憲，涉嫌勾結匯豐商銀某分行前房貸部經理楊秉錡，利用人頭戶以不實買賣契約等資料詐貸，同時炒房，台北地檢署檢察官林俊廷指揮台北市調查處兵分8路進行搜索，並將蘇金城等9人約談到案，晚間移送北檢複訊。

檢調發現，蘇金城是均晟資產管理公司負責人，同時也是住商不動產的房仲經紀人，張雪菁是蘇金城的妻子；溫聖憲是伯斯地產公司負責人，同時在百分百不動產經紀公司擔任房仲經紀人，宋定杰則是溫聖憲的同事；楊秉錡是匯豐台灣商銀某分行的前房貸部經理。

蘇金城、溫聖憲勾結楊秉錡，於2013、14年間，偽造人頭吳又怡、宋沛璇、林韋政、陳益賢等申貸人的任職公司、薪資收入、報稅單據、房屋買賣契約及貸款用的契約等資料，以人頭名義向匯豐銀行某分行進行全額或超額詐貸，藉此以低成本炒房牟利。到2016年間，蘇金城等人利用4筆不動產向匯豐銀行詐貸金額約達7600萬元。

全案朝涉犯銀行法第125條之2的特別背信罪嫌偵辦。

(中時 )