由新北市立瑞芳高工與宜鼎教育基金會攜手年年舉辦的「手理創價、雙電再生」學生營隊，今年堂堂邁入第四屆，以募集社區不用或壞掉的家電為標的物，讓學校教師與業師帶領學生進行維修，再將修好、檢整完畢的家電，送給社區需要幫助的家庭，讓學生感受知識與技藝的力量，在於能幫助別人、造福社會。

有了前三屆的成功經驗，今年更進一步引入星雲教育基金會及國際扶輪3481地區台北一甲扶輪社的資源，讓營隊添薪加火，將原本的家電再生活動，升級為雙電再生，由一甲扶輪社支援經費，瑞芳高工資訊、電子、電機的學子在老師的帶領下，幫同處瑞芳區的欽賢國中維修、升級電腦，讓資訊教學能有更充分的設備。

欽賢國中林才乂校長表示，欽賢是個美麗的學校，師生們勤奮又熱情，本學年榮獲新北市生活科技竸賽團隊合作獎，校內也設有AI推廣站，獲贈這批電腦後，校內的科技教育定能再上層樓。

瑞工指出，本屆的活動中佳話連連，有著之前受到幫助的學生，主動報名參加營隊，展現受人點滴，湧泉以報的真義；也有之前營隊的學員，回來擔任業師，將活動的技術、精神、與意義，真實地傳承下去。

去年在國中曾接受幫助的學生溫冠華說，自己很高興能有機會與能力服務需要幫助的人，能將愛傳播給別人，真是人生中最快樂的事；第一屆的學員，今年返校擔任業師的王柏皓說，自己非常認同以技造福、手理創價的理念，更對有機會回來傳承營隊的精神與協助學弟妹成長開心不已，希望明年還能回來參與活動。

「能讓更多孩子在技藝學習中，獲得成就感，健康成長，成為社會穩定力量，能讓更多人有機會參與公益活動，使社會更加美好。」是雙電再生營隊年年舉辦的宗旨，宜鼎國際教育基金會羅文祈董事長如是說。台北一甲扶輪社羅泓荃社長表示：「社區服務」是扶輪五大服務之一，手理創價的活動讓我們社友有機會參與關懷社區發展及需求，也使愛人、愛鄉的扶輪理想成真。

瑞芳高工校長顏龍源指出，在這邊要代表學校特別感謝所有參與營隊活動的主協辦成員、業師、學生與教師們，犧牲假期不辭辛勞且無私的將相關專業技術奉獻出來，讓東北角的弱勢家庭與學校得以受惠，而這樣務實致用、學用合一的活動正是技職學習宗旨的代表，讓學生用所學技術回饋鄉里，服務人群，以技造福、手理創價，讓愛傳出，更是厚植學生造福社會的態度與體現施比受更有福的最佳具體行動方法。

(中時 )