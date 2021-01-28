「別用專業名詞掩蓋汙染事實！」國內造紙大廠「永豐餘」去年底在新屋廠設置汽電共生鍋爐，近期試運轉中，地方人士怒批業者罔顧居民健康，聲稱要以新科技來取代燃煤，卻矢口不提燃燒後的「毒渣」將影響鄰里健康，業者則初步回應增建鍋爐程序合乎規定，實際情況由總公司統一發言。

地方人士指出，永豐餘共設有3座焚化鍋爐，前2座燃燒廢輪胎、煤炭等物質，長年排放大量廢氣，周邊鄰里痛斥車頂積滿煤灰、空品極差。去年業者聲稱建造「無燃煤鍋爐」後，能靠固態廢棄物衍生燃料（RDF）設施減少二氧化碳排放，實際上卻是增加戴奧辛及重金屬的汙染，可居民多半「敢怒不敢言」，呼籲業者應自發改善焚化設備。

永安里長郭先彰則說，從未聽聞里民反應上述情事，強調「有汙染才會糾正」，倘若他發現永安地區遭廢氣汙染，一定帶頭進廠反抗，不會縱放無良業者。

環保局事業廢棄物科長周孫有表示，經調閱去年12月2日採樣，確認燃燒廢輪胎的1號鍋爐，在異味、SO2及NOX等空氣汙染物皆符合空氣汙染物排放標準。至於正在試車的汽電共生鍋爐，建置時領有固定汙染源設置許可證，未來市府將嚴格把關審查，確認污染排放物及各項操作參數符合標準，才會核發操作許可證。

環保局強調，針對陳情人指控內容，環保局將持續不定期稽查該廠，針對排放管道進行空氣汙染物稽查檢測作業，若該廠未依核准內容營運，將依相關法令處罰。

業者初步回應增建鍋爐程序合乎規定，符合環保標準，但實際情況須由總公司統一發言。

(中時 )